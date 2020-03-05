Эксперт, в частности, посетовал, что хотя в Белоруссии существует два государственных языка, в Минске исчезают дорожные указатели на русском языке, хотя местные власти спокойно дублируют надписи на английском и даже на китайском языках.
«Даже надпись «Железнодорожный вокзал» в Минске снята. Есть только «Чыгуначны вакзал», а на русском нет. Все объявления на вокзалах или в метро делаются на белорусском языке», — привел пример Мальцев.
Проблема Белоруссии состоит не в том, что там есть огромное количество агрессивных праворадикальных группировок, а в том, что идеологию национализма исповедует огромное количество представителей власти.
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