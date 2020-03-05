В Белоруссии нет проблемы бытового национализма, но там есть националистически настроенные чиновники, которые навязывают гражданам белорусизацию, используя «телефонное право». Об этом рассказал специалист по правому экстремизму Владислав Мальцев в интервью изданию Украина.ру

Ищенко объяснил, с чем столкнется Россия, если Белоруссия окончательно уйдет на Запад © Santa Fe Relocation Services / flickr

«Даже надпись «Железнодорожный вокзал» в Минске снята. Есть только «Чыгуначны вакзал», а на русском нет. Все объявления на вокзалах или в метро делаются на белорусском языке», — привел пример Мальцев.

Проблема Белоруссии состоит не в том, что там есть огромное количество агрессивных праворадикальных группировок, а в том, что идеологию национализма исповедует огромное количество представителей власти.

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