Россия не вернула в свой состав Крым еще в начале 90-х годов из-за позиции первого президента Бориса Ельцина, который старался быстро оформить распад Советского Союза и не хотел отвлекаться на подобные вопросы. Об этом рассказал директор Центра политического анализа Павел Данилин в интервью изданию Украина.ру

«Крым. Отечество. Навсегда». Фантазии укрСМИ: Россия делает из Крыма Афганистан © Скриншот из видео Украина.ру

«При создании современной РФ у нас была реальная возможность получить Крым, когда мы соглашались на независимость Украины и на прочие «незалежные штучки». Но Ельцину тогда было не до этого. Он считал, что лучше как можно быстрее разбежаться, чем заниматься вопросами соседской политики», — пояснил эксперт.

В результате, указал политолог, Россия столкнулась с западными санкциями, но если бы она занималась проблемами постсоветского пространства последовательно, ничего подобного бы не произошло.

Поэтому Россия должна быть глубоко вовлечена во все процессы, которые происходят в соседствующих с ней странах, начиная от Китая и Монголии и заканчивая Украиной и Норвегией, заключил собеседник издания.

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