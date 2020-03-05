Крым вернулся в состав России после проведенного в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России.
«При создании современной РФ у нас была реальная возможность получить Крым, когда мы соглашались на независимость Украины и на прочие «незалежные штучки». Но Ельцину тогда было не до этого. Он считал, что лучше как можно быстрее разбежаться, чем заниматься вопросами соседской политики», — пояснил эксперт.
В результате, указал политолог, Россия столкнулась с западными санкциями, но если бы она занималась проблемами постсоветского пространства последовательно, ничего подобного бы не произошло.
Поэтому Россия должна быть глубоко вовлечена во все процессы, которые происходят в соседствующих с ней странах, начиная от Китая и Монголии и заканчивая Украиной и Норвегией, заключил собеседник издания.
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