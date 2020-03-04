Верховная Рада назначила главой МИД бывшего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу

Верховная Рада назначила главой МИД бывшего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу.

Кандидатуру Кулебы на внеочередном заседании в среду поддержали 288 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.