Решение подержали 285 нардепов.
Воздержались от голосования фракции ОПЗЖ, «Европейская солидарность» и Голос».
Верховная Рада 4 марта большинством голосов на внеочередном заседании поддержала отставку главы Кабинета министров Алексея Гончарука.
Решение подержали 285 нардепов.
Воздержались от голосования фракции ОПЗЖ, «Европейская солидарность» и Голос».
Верховная Рада 4 марта большинством голосов на внеочередном заседании поддержала отставку главы Кабинета министров Алексея Гончарука.
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