Андрей Таран. Биографическая справка
Андрей Таран. Биографическая справка
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Решение подержали 285 нардепов.

Воздержались от голосования фракции ОПЗЖ, «Европейская солидарность» и Голос».

Верховная Рада 4 марта большинством голосов на внеочередном заседании поддержала отставку главы Кабинета министров Алексея Гончарука.

 

 

 