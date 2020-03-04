Премьер-министр Шмыгаль представил кандидатуры министров
Премьер-министр Шмыгаль представил кандидатуры министров
© Facebook, Оксана Воробчак | Перейти в фотобанк
В своем выступлении нардеп от «Голоса» Александра Устинова назвала новый состав украинского правительства «контрреволюцией режима под маской новых лиц».

Так, олимпийского чемпиона по фехтованию, кандидата в министры молодежи и спорта Вадима Гутцайта она обвинила в том, что у него есть бизнес в России, а его партнеры — это офицеры российской армии.

Не устроила ее и кандидатура Ильи Емеца, который уже занимал пост главы Минздрава при Викторе Януковиче.

«Фракция «Голос» не будет поддерживать этот цирк и формирование правительства Януковича», — заявила Устинова.

Она добавила, что представители «Голоса» не будут принимать участие в этом заседании парламента.

 

 