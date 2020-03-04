Список кандидатур выглядит следующим образом:
Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров;
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Вадим Пристайко;
Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий — Алексей Резников;
Министр социальной политики — Марина Лазебная;
Министр внутренних дел Украины — Арсен Аваков;
Министр молодежи и спорта Украины — Вадим Гутцайт;
Министр инфраструктуры Украины — Владислав Криклий;
Министр по делам ветеранов Украины — Сергей Бессараб;
Министр юстиции Украины — Денис Малюська;
Министр Кабинета министров — Олег Немчинов;
Министр развития громад и территорий — Алексей Чернышов;
Министр здравоохранения — Илья Емец;
Министр финансов Украины — Игорь Уманский.
Началом гендерной экспансии в правительство Украины Шмыгаль назвал назначение Марины Лазебной, поздравив всех женщин с наступающим 8 Марта.
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