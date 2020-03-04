На внеочередном заседании Верховной Рады вечером 4 марта новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил кандидатуры министров в новом правительстве Украины

Список кандидатур выглядит следующим образом:

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров;

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Вадим Пристайко;

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий — Алексей Резников;

Министр социальной политики — Марина Лазебная;

Министр внутренних дел Украины — Арсен Аваков;

Министр молодежи и спорта Украины — Вадим Гутцайт;

Министр инфраструктуры Украины — Владислав Криклий;

Министр по делам ветеранов Украины — Сергей Бессараб;

Министр юстиции Украины — Денис Малюська;

Министр Кабинета министров — Олег Немчинов;

Министр развития громад и территорий — Алексей Чернышов;

Министр здравоохранения — Илья Емец;

Министр финансов Украины — Игорь Уманский.

Началом гендерной экспансии в правительство Украины Шмыгаль назвал назначение Марины Лазебной, поздравив всех женщин с наступающим 8 Марта.

Верховная Рада 4 марта большинством голосов на внеочередном заседании поддержала отставку главы Кабинета министров Алексея Гончарука.