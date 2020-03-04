Будущий Кабинет министров продолжит попытки вернуть в состав Украины Крым и остановить войну в Донбассе. Об этом заявил кандидат в премьер-министры Украины Денис Шмыгаль 4 марта внеочередной сессии Рады

«Самое главное — укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны в Донбассе и возвращение Крыма. Вот эти задачи будет решать новое правительство», — сказал Шмыгаль.

Другими приоритетными задачами для нового правительства Шмыгаль назвал продолжение реформы децентрализации, создание благоприятного инвестиционного климата, улучшение качества медицины и образования, повышение энергоэффективности, развитие инфраструктуры.

Денис Шмыгаль пообещал, что курс Кабинета министров останется неизменным и будет соответствовать планам пропрезидентской партии «Слуга народа».