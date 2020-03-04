Премьер-министр — Денис Шмыгаль;

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров;

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Вадим Пристайко;

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий — Алексей Резников;

Министр социальной политики — Марина Лазебная;

Министр внутренних дел Украины — Арсен Аваков;

Министр молодежи и спорта Украины — Вадим Гутцайт;

Министр инфраструктуры Украины — Владислав Криклий;

Министр по делам ветеранов Украины — Сергей Бессараб;

Министр юстиции Украины — Денис Малюська;

Министр Кабинета министров — Олег Немчинов;

Министр развития громад и территорий — Алексей Чернышов;

Министр здравоохранения — Илья Емец;

Министр финансов Украины — Игорь Уманский.

 

 