Кандидат в премьер-министры Украины Денис Шмыгаль предложил пересмотреть бюджет Украины на 2020 год. Об этом он заявил в ходе внеочередного заседания Верховной Рады в среду, 4 марта, трансляцию которого вел телеканал «Рада»

Украина.ру на Youtube «Блог Николаевича»: прорыв дамбы Хаджибейского лимана затопит Одессу?