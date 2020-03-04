«Есть ряд вызовов, за решение которых нам надо браться немедленно, — это недопущение экономического и бюджетного кризиса. Считаю, что мы должны пересмотреть бюджет на 2020 год, особенно в части увеличения выплат и пенсий простым украинцам, снижения зарплат и премий должностных лиц, в том числе министров нового правительства», — сказал Шмыгаль.
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Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2020 год в ноябре 2019 года. Согласно принятому закону, доходы госбюджета-2020 ко второму чтению Кабмин предложил установить на уровне 1,093 трлн грн ($45,1 млрд), расходы — 1,180 трлн грн ($49 млрд).