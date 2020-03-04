Судьба Украины сейчас находится в руках парламента. Об этом 4 марта на внеочередной сессии Рады заявил кандидат в премьер-министры Украины Денис Шмыгаль

Шмыгаль перечислил причины отставки предыдущего Кабинета министров. Среди них экономическое падение, состояние промышленности, медицины, социальной защиты населения и коммунальных платежей.

«Это простые вещи, для понимания которых не нужна докторская степень… Можно долго перечислять причины падения, искать крайних, но у нас нет времени на вопрос, кто виноват, мы должны ответить на вопрос, что делать», — сказал Шмыгаль.

Фракция «Слуга народа» на заседании вечером 4 марта проголосовала за то, чтобы удовлетворить заявление Гончарука об отставке с поста главы Кабмина и назначить на этот пост Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера — министра развития громад и территорий.