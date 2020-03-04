«Недавно мы рассматривали возможность долгосрочного импорта газа из Соединенных Штатов… Думаю, что очень правильно и адекватно подписать десятилетний или двадцатилетний такой контракт», — сказал Оржель.
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Он отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с американскими партнерами о поставках газа через инфраструктуру Польши.
На вопрос, о каких объемах газа идет речь, Оржель ответил: «Это значительная часть». В ответ на предположение журналистов о том, что объем поставок может составлять 5 миллиардов кубометров, министр ответил: «Может быть, и так».
«Мы сможем привязаться к биржевым индикаторам, соответственно от этого контракта будет развиваться инфраструктура сжиженного газа. И когда в следующий раз мы будем иметь переговоры по транзиту, или о другом с Россией, то у нас уже будет альтернативная поставка из страны, которая сейчас пытается нарастить свое присутствие на европейском рынке и вообще в мире по газу», — отметил Оржель.
Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и перешла к реверсным поставкам из Европы.