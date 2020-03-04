Украина ведет переговоры с США о заключении контракта на долгосрочный импорт газа – речь идет о крупных поставках через инфраструктуру Польши. Об этом в интервью агентству УНИАН, опубликованном 4 марта, заявил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель

«Недавно мы рассматривали возможность долгосрочного импорта газа из Соединенных Штатов… Думаю, что очень правильно и адекватно подписать десятилетний или двадцатилетний такой контракт», — сказал Оржель.

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Он отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с американскими партнерами о поставках газа через инфраструктуру Польши.

Украина и Словакия запускают виртуальный реверс газа © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мы сможем привязаться к биржевым индикаторам, соответственно от этого контракта будет развиваться инфраструктура сжиженного газа. И когда в следующий раз мы будем иметь переговоры по транзиту, или о другом с Россией, то у нас уже будет альтернативная поставка из страны, которая сейчас пытается нарастить свое присутствие на европейском рынке и вообще в мире по газу», — отметил Оржель.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и перешла к реверсным поставкам из Европы.