Среди достижений Кабмина Гончарук назвал несколько рекордов: низкую инфляцию, большое количество объектов, выставленных на приватизацию, и концессионные конкурсы.
«Я уверен, что украинцы уже ощущают нашу работу, например, в своих платежках… Мы на самом деле сделали очень много», — сказал Гончарук.
Несмотря на перечисленные достижения, народные депутаты большинством голосов проголосовали за отставку Кабинета министров. Решение поддержали 353 парламентария.
Фракция «Слуга народа» на заседании вечером 3 марта проголосовала за то, чтобы удовлетворить заявление Гончарука об отставке с поста главы Кабмина и назначить на этот пост Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера — министра развития громад и территорий.