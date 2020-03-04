Верховная Рада проголосовала за отставку Гончарука
Верховная Рада проголосовала за отставку Гончарука
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Среди достижений Кабмина Гончарук назвал несколько рекордов: низкую инфляцию, большое количество объектов, выставленных на приватизацию, и концессионные конкурсы.

«Я уверен, что украинцы уже ощущают нашу работу, например, в своих платежках… Мы на самом деле сделали очень много», — сказал Гончарук.

Несмотря на перечисленные достижения, народные депутаты большинством голосов проголосовали за отставку Кабинета министров. Решение поддержали 353 парламентария.

Фракция «Слуга народа» на заседании вечером 3 марта проголосовала за то, чтобы удовлетворить заявление Гончарука об отставке с поста главы Кабмина и назначить на этот пост Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера — министра развития громад и территорий.

 

 

 