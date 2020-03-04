Шесть месяцев — это слишком короткий срок для оценки работы любого правительства. Об этом 4 марта на внеочередном заседании Рады заявил глава Кабмина Алексей Гончарук

Верховная Рада проголосовала за отставку Гончарука © Facebook, Слуга Народу | Перейти в фотобанк

«Я уверен, что украинцы уже ощущают нашу работу, например, в своих платежках… Мы на самом деле сделали очень много», — сказал Гончарук.

Несмотря на перечисленные достижения, народные депутаты большинством голосов проголосовали за отставку Кабинета министров. Решение поддержали 353 парламентария.

Фракция «Слуга народа» на заседании вечером 3 марта проголосовала за то, чтобы удовлетворить заявление Гончарука об отставке с поста главы Кабмина и назначить на этот пост Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера — министра развития громад и территорий.