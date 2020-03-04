По данным полиции, 26-летний житель Минска закупал медицинские в России и продавал их в Белоруссии через соцсети — по цене в несколько раз дороже, чем в местных аптеках.
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Спекулянта задержали во время проведения очередной сделки. У мужчины изъяли 12,8 тысяч масок. В отношении него был составлен административный протокол в связи с незаконной предпринимательской деятельностью.
Стоит отметить, что в Минске сейчас наблюдается нехватка медицинских масок.