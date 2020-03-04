«Дальше еще более, к сожалению, болезненные цифры: это свыше 11 млн пенсионеров. Реальный план по поднятию их пенсий — он есть где-то, но коммуникационно он отсутствует. Мы ничего не слышали, общество ничего не слышало об этом», — заявил президент.
По его словам, в настоящее время большая часть пенсионеров получают меньше 2 тыс. грн (около 5 тыс. руб.) пенсии. Он также отметил, что индексация пенсий не произведена. Программа повышения денежных выплат для людей 80 лет пока что не реализована. Пенсионный фонд, по словам Зеленского, остается «огромной неэффективной машиной».