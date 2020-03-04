Президент Владимир Зеленский заявил, что на Украине нет реального плана по повышению пенсий. Об этом 4 марта глава государства заявил на внеочередном заседании Верховной Рады, которое транслировал парламентский телеканал

Украинцы чувствуют себя национальным меньшинством — Зеленский © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, в настоящее время большая часть пенсионеров получают меньше 2 тыс. грн (около 5 тыс. руб.) пенсии. Он также отметил, что индексация пенсий не произведена. Программа повышения денежных выплат для людей 80 лет пока что не реализована. Пенсионный фонд, по словам Зеленского, остается «огромной неэффективной машиной».