Азербайджанская нефть Azeri Light на биржевых площадках торгуется по 53,77 доллара за баррель, при этом средняя цена эталонного сорта Brent составила 52,93 доллара. В бюджете на 2020 год заложена средневзвешенная цена $55.
«Азербайджан приобрел "иммунитет" даже на нефть ниже $30 за баррель. Мы можем даже при цене нефти в $40-45 поддерживать баланс текущих счетов. Это также указывает на отсутствие серьезных инфляционных угроз и беспокойства относительно курса маната», — заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.
Котировка эталонного сорта Brent с 68,91 доллара за баррель на 6 января обрушилась до 50,52 доллара 28 февраля, и это падение может продолжиться, учитывая расширение географии распространения коронавируса.
По итогам 2019 года средняя стоимость барреля нефти Azeri Light составила $66,79 за баррель.