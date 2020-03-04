Китайский коронавирус COVID-2019 резко «охладил» цены на нефть на мировых рынках. Теперь Азербайджан продает свою нефть дешевле, чем это заложено в госбюджете, что скажется негативно на доходах государства, сообщает Sputnik Азербайджан 4 марта

Азербайджанская нефть Azeri Light на биржевых площадках торгуется по 53,77 доллара за баррель, при этом средняя цена эталонного сорта Brent составила 52,93 доллара. В бюджете на 2020 год заложена средневзвешенная цена $55.

«Азербайджан приобрел "иммунитет" даже на нефть ниже $30 за баррель. Мы можем даже при цене нефти в $40-45 поддерживать баланс текущих счетов. Это также указывает на отсутствие серьезных инфляционных угроз и беспокойства относительно курса маната», — заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

Лукашенко раскрыл план захвата рынка нефтепродуктов Эстонии, Латвии и Литвы © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

По итогам 2019 года средняя стоимость барреля нефти Azeri Light составила $66,79 за баррель.