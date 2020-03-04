Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинская таможня должна собирать не лайки в соцсетях, а средства в казну. Об этом 4 марта он заявил на внеочередном заседании Верховной Рады, которое транслирует парламентский телеканал

По его словам, за два месяца нового года невыполнение госбюджета — почти 16 млрд грн, 13 из которых — это провал поступлений из таможни.

«Мы должны говорить правду. Бизнес обреченно сигнализирует, что контрабанда полностью не исчезла, а нам рассказывали о решительном и бескомпромиссном бое с контрабандой. И сейчас выглядит так, что в этом бою контрабанда отправила таможню в нокаут. И это нужно изменить, очень нужно. Таможня должна собирать, я извиняюсь, не лайки в Facebook, а средства в казну», — сказал Зеленский.