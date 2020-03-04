В Италии коронавирус выявлен у гражданки Грузии – женщина госпитализирована в одну из больниц Рима. Об этом в среду, 4 марта, сообщило издание Sputnik Грузия

Очаг коронавируса в Европе: в Италии резко выросло число больных © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк проживающая в городе Витербо, по горячей линии обратилась в посольство Грузии в Италии и сообщила о том, что у нее поднялась температура. Консульство Грузии связалось с Министерством здравоохранения Италии, после чего бригада скорой помощи увезла грузинку в одну из больниц Рима. Ее обследовали — анализы показали наличие коронавируса.

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Женщина остается в больнице под наблюдением врачей — пока что ее состояние оценивается как удовлетворительное.

По словам главы МИД Грузии Давида Залкалиани, посольство находится на связи с пациенткой, ее близкими и руководством клиники.