Вечером 4 марта началось внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Трансляцию ведет канал «Рада»

Со вступительным словом к народным депутатам обратился президент Владимир Зеленский.

По его словам, любая власть делает шаг в пропасть, когда теряет три вещи: память, слух и зрение.

«Это первое правительств, в котором нет коррупции, но не воровать недостаточно. Это правительство новых лиц, но лиц недостаточно. Нужны новые мозги и новые сердца», — сказал президент под овации присутствующих.

Присутствует на заседании и премьер-министр Алексей Гончарук, возможную отставку которого рассмотрят народные избранники.