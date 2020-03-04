Латвийский Антинацистский комитет проведет митинг против шествия участников латышского легиона Waffen SS и их сторонников 16 марта возле церкви Петра на улице Скарню, сообщил Sputnik Латвия 4 марта со ссылкой на заявление одного из организаторов акции Андрея Пагора

Шествие участников латышского легиона Waffen SS и их сторонников проходит в Риге 16 марта ежегодно.

«Латвийскому антинацистскому комитету разрешили провести митинг против шествия 16 марта возле церкви Петра на ул. Скарню. На мой взгляд, это маленькая победа. Ведь в последние годы протестные акции антифашистов были запрещены. Теперь я могу всех официально пригласить на митинг 2020 года 16 марта в 10:00», — сказал Пагор.

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Командование нацистской Германии создало латышский легион СС во время Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий.

Приказ Гиммлера от 24 марта 1943 года уточнял понятие «латышский легион» в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях Wafffen SS, включая полицейские батальоны.

Силы СС наравне с СД, гестапо и Национал-социалистической немецкой партией были признаны преступной организацией в ходе Нюрнбергского процесса — суда над группой главных нацистских военных преступников.

Создание концлагерей, которые были организованы в том числе и силами СС, Нюрнбергский трибунал признал преступлением против человечности.