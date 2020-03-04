Депутаты от «Слуги народа» не намерены голосовать за новый состав Кабмина. Об этом 4 марта сообщает в Telegram канал «Резидент» со ссылкой на источник в Офисе президента

«Голосов не хватает за новое правительство, из-за чего пришлось заново тасовать министров. Внутри фракции «Слуга народа» назревает бунт, депутаты-соросята и группа Павлюка собираются провалить голосование за новый Кабмин», — говорится в сообщении.

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Временный премьер. Эксперты назвали «Украине.ру» имя нового председателя Кабмина Украины © Facebook, Оксана Воробчак | Перейти в фотобанк Джорджа Сороса под видом грантов. Позже так стали называть всех получателей западных грантов — независимо от того, кто их выдавал: структуры Сороса, американское посольство или Евросоюз. Кто-то «соросят» связывает с влиянием России.

В неформальную группу депутатов, которая ранее, по информации СМИ, контролировалась малоизвестным, но очень влиятельным контрабандистом Ильей Павлюком, входило около 50 депутатов «Слуги народа». Теперь это количество в разы уменьшилось. При этом точное их число не сообщается.

На заре создания студии «Квартал 95», автором которого является нынешний президент Владимир Зеленский, Павлюк являлся его партнером.