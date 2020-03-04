Ситуация с коронавирусом в Казахстане такова, что введение без соответствующей информационной подготовки ограничений на масовые собрания может привести к панике. Соответствующее заявление сделал глава Минздрава республики Елжан Биртанов 4 марта, пишет Sputnik Казахстан

«Условно, если представим, что коронавирус у нас появится — один-два пациента, и мы начнем такие ограничительные мероприятия, ОРВИ, грипп никуда уйдут. Чтобы общей паники не было, необходимо подготовиться к тому, что, возможно, придется отменять и массовые мероприятия», — сказал глава Минздрава.

В Белоруссии за день в полтора раза выросло количество зараженных коронавирусом © AP, Sergei Grits | AP, Sergei Grits | Перейти в фотобанк

Раннее Министерство образования сообщило, что в учебном графике изменений нет, однако рекомендовало минимизировать проведение массовых мероприятий.