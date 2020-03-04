«Условно, если представим, что коронавирус у нас появится — один-два пациента, и мы начнем такие ограничительные мероприятия, ОРВИ, грипп никуда уйдут. Чтобы общей паники не было, необходимо подготовиться к тому, что, возможно, придется отменять и массовые мероприятия», — сказал глава Минздрава.
Он также отметил, что не исключен запрет на посещение детских садов и школ, хотя пока такой необходимости нет.
Раннее Министерство образования сообщило, что в учебном графике изменений нет, однако рекомендовало минимизировать проведение массовых мероприятий.