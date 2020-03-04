Волонтер Маруся Зверобой вновь осыпала оскорблениями президента Украины Владимира Зеленского, сообщает 4 марта РБК-Украина

На активистку Марусю Зверобой надели электронный браслет © Facebook, Маруся Звіробій

Пользователя возмутило то, что президент опубликовал фотографию из спортзала, в то время как в Донбассе продолжаются боестолкновения и погибают украинские силовики.

«Запостил видосик с отдыха в спорткомплексе Gymmax. На фото вы видите, как скучает за погибшими наш президент», — говорится в подписи к фото.

Активистка и участница АТО Маруся Зверобой попала под следствие за угрозы президенту Украины Владимиру Зеленскому. Печерский районный суд Киева 10 февраля обязал ее носить электронный браслет в качестве меры пресечения. На суде Зверобой назвала Зеленского «ссыклом».