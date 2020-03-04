«На руки, решением комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг, было сказано, что не более 10 штук будут отпускаться в аптеках розничной сети», — заявила Дурманова на пресс-конференции.
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При этом в Минздраве отметили, что правительство принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить жителей страны медицинскими масками и планирует закупить около 30 млн изделий на ближайшие три месяца.
«На начало февраля 2020 года в сети розничной, в аптеках остатки масок составляли более 9 млн штук, что, в принципе, достаточно для обеспечения граждан данными средствами защиты и профилактики респираторных заболеваний. В связи с появившимся ажиотажем вокруг коронавирусной инфекции действиями некоторых граждан Казахстана практически весь запас этих средств защиты был выкуплен из розничных сетей», — рассказал директор Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава Арнур Нуртаев.
Он также отметил, что маска необходима только для инфицированного пациента, у которого есть признаки заболевания.
Стоит отметить, что в стране пока не регистрировали случаев заражения коронавирусом.