Аптекам Казахстана запретили продавать медицинские маски в количестве более 10 штук в одни руки. Об этом в среду, 4 марта, сообщила президент Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности республики Марина Дурманова, передает Интерфакс

«На руки, решением комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг, было сказано, что не более 10 штук будут отпускаться в аптеках розничной сети», — заявила Дурманова на пресс-конференции.

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«На начало февраля 2020 года в сети розничной, в аптеках остатки масок составляли более 9 млн штук, что, в принципе, достаточно для обеспечения граждан данными средствами защиты и профилактики респираторных заболеваний. В связи с появившимся ажиотажем вокруг коронавирусной инфекции действиями некоторых граждан Казахстана практически весь запас этих средств защиты был выкуплен из розничных сетей», — рассказал директор Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава Арнур Нуртаев.

Он также отметил, что маска необходима только для инфицированного пациента, у которого есть признаки заболевания.

Стоит отметить, что в стране пока не регистрировали случаев заражения коронавирусом.