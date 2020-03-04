Сегодня можно говорить о падении рейтинга украинской власти в целом, но при этом доверие к самому президенту на порядок выше, чем к тому же Кабмину или парламенту. Об этом рассказал главный редактор днепропетровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов в интервью изданию Украина.ру

Теплов: У Тигипко нет шансов стать премьером и Днепр ему в этом не поможет © Facebook, виталий теплов | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского пока еще колеблется, а не стремительно падает.

«То есть можно смело утверждать, что у президента еще есть запас прочности, но его команда разочаровала всех основательно. Даже тех, кого можно причислить к наивным «Зе-ботам». Это абсолютно бессильная команда, которая в принципе не готова к решению задач, стоящих перед страной», — подчеркнул Теплов.

Если Зеленский рискнет существенно обновить команду и не побоится пригласить туда профессионалов, пусть и с раздражающим «патриотов» политическим бэкграундом, то после двух-трех удачных экономических решений новый Кабмин может вывести украинскую экономику из болота, добавил журналист.

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