А если брать во внимание разные опросы, указал эксперт, то можно вообще предположить, что рейтинг Владимира Зеленского пока еще колеблется, а не стремительно падает.
«То есть можно смело утверждать, что у президента еще есть запас прочности, но его команда разочаровала всех основательно. Даже тех, кого можно причислить к наивным «Зе-ботам». Это абсолютно бессильная команда, которая в принципе не готова к решению задач, стоящих перед страной», — подчеркнул Теплов.
Если Зеленский рискнет существенно обновить команду и не побоится пригласить туда профессионалов, пусть и с раздражающим «патриотов» политическим бэкграундом, то после двух-трех удачных экономических решений новый Кабмин может вывести украинскую экономику из болота, добавил журналист.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.