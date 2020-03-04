Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский уйдет в отставку в случае разделения министерства на два ведомства — Министерство культуры и Министерство спорта. Об этом 4 марта сообщает «Новое время» со ссылкой на источник

Отмечается, что, как и в случае с министром образования и науки Анной Новосад, Бородянского не планировали менять на кого-то другого. Владимир Бородянский. Биографическая справка © Facebook Владимира Бородянского

«Но в Офисе президента возникла идея разделить Минкульт, молодежи и спорта на два министерства. За Бородянским хотят оставить Минкульт, который, как прежде, будет аккумулировать культуру, молодежную политику, информполитику и туризм. А для спорта должно появиться отдельное министерство — Минспорт. И его может возглавить новый министр», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Бородянский выступил против такой инициативы.