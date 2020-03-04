Представители посольства США на Украине угрожали судьям, которые должны были рассмотреть иск премьера Алексея Гончарука к спикеру Рады Дмитрию Разумкову. Об этом 4 марта сообщает в Telegram-канал «Триада»

Вопрос решается. Суд рассказал о судьбе иска Гончарука в связи с его увольнением © Facebook, Окружний адміністративний суд міста Києва | Перейти в фотобанк Алексей Гончарук подал иск, в котором просит запретить спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову рассматривать вопрос его отставки.

Однако впоследствии это сообщение исчезло с сайта суда.

«Сегодня судьям звонили из посольства США и объясняли их перспективы, если иск Гончарука не будет рассмотрен. Офис фонда Возрождения включил все доступные инструменты для давления на Зеленского. Цугцванг для главы Офиса президента от наших западных партнеров», — говорится в сообщении канала.

По словам экс-депутата парламента Игоря Мосийчука, судья, который должен был рассматривать иск Гончарука, заболел, и сейчас ищут нового судью.