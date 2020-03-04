К 4 марта в Белоруссии зафиксировано уже шесть случаев заражения коронавирусом. Четверо больных находятся в Минске, два человека в Витебске. Еще 270 человек находятся под наблюдением врачей, сообщает Sputnik Белоруссия

Неменский: Белоруссия — не просто одна из республик бывшего СССР, это часть нашего народа © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Владимира Караника, на момент изоляции тесты зараженных не показывали наличие коронавируса.

«Радует, что на момент изоляции тесты были отрицательными. То есть, на тот момент вирус еще не выделялся из организма. Есть инкубационный период, когда произошло инфицирование, но человек не чувствует себя больным, и есть период, когда начинается выделение вируса в окружающую среду. Это происходит не сразу, минимум на четвертый день после контакта. К этому моменту все находились под медицинским наблюдением и ни с кем не контактировали», — сказал Караник.

По его словам, все инфицированные чувствуют себя хорошо, температура в норме, за ними наблюдают врачи.

Днем ранее глава Всемирной организации здравоохранения Аданом Гебрейесус сообщил, что смертность от коронавируса нового типа в несколько раз выше, чем от сезонного гриппа.