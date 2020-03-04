В Грузии под лавиной погибли трое туристов из Италии. Об этом в среду, 4 марта, сообщил Интерфакс со ссылкой на представителей государственной компании развития горных курортов республики

Единственная дорога из России в Грузию закрыта из-за угрозы лавин © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк произошел в регионе Верхняя Сванетия. Трое туристов из Италии катались на лыжах и оказались в запретной зоне в районе вершины Тетнульд. Отмечается, что там были установлены знаки, предупреждающие о возможном сходе лавины.

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По данным ведомства, под лавину попали шесть человек, двоих спасателям удалось достать невредимыми, еще один получил множественные переломы. Еще трое были найдены мертвыми.

Ранее в этом же районе из-за схода лавины погиб турист из Украины.