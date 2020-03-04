Схрон с оружием нашли возле нефтяных скважин во Львовской области - СБУ
Схрон с оружием нашли возле нефтяных скважин во Львовской области - СБУ
© Фото: СБУ
Ранее судимый за торговлю оружием служитель Бога в течение 2015-2018 годов неоднократно выезжал в зону боевых действий с проповеднической миссией.

Из командировок он возвращался с военными трофеями, которые продавал среди своих знакомых.

Чтобы избежать разоблачения после получения оплаты священник оставлял закладки с оружием в подвалах многоэтажек и промышленных районах Ровно. 

Правоохранители задокументировали несколько фактов продажи злоумышленником ручного противотанкового гранатомета, семи гранат с запалами и 800 граммов тротила.

В отношении него возбудили очередное уголовное дело о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру.