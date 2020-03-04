Ранее судимый за торговлю оружием служитель Бога в течение 2015-2018 годов неоднократно выезжал в зону боевых действий с проповеднической миссией.
Из командировок он возвращался с военными трофеями, которые продавал среди своих знакомых.
Чтобы избежать разоблачения после получения оплаты священник оставлял закладки с оружием в подвалах многоэтажек и промышленных районах Ровно.
Правоохранители задокументировали несколько фактов продажи злоумышленником ручного противотанкового гранатомета, семи гранат с запалами и 800 граммов тротила.
В отношении него возбудили очередное уголовное дело о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
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