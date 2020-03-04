Священник одного из храмов Ровенской области торговал оружием и боеприпасами, незаконно вывезенными из района проведения операции Объединенных сил. Об этом 4 марта сообщает znaj.ua

Схрон с оружием нашли возле нефтяных скважин во Львовской области - СБУ © Фото: СБУ

Из командировок он возвращался с военными трофеями, которые продавал среди своих знакомых.

Чтобы избежать разоблачения после получения оплаты священник оставлял закладки с оружием в подвалах многоэтажек и промышленных районах Ровно.

Правоохранители задокументировали несколько фактов продажи злоумышленником ручного противотанкового гранатомета, семи гранат с запалами и 800 граммов тротила.

В отношении него возбудили очередное уголовное дело о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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