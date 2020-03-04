Согласно отчету Freedom in the world 2020 («Свобода в мире в 2020 году»), Украина осталась «частично свободной» страной в рейтинге глобальных свобод. Отчет был обнародован на сайте международной правозащитной организации Freedom House 4 марта

Freedom House посчитал украинский интернет «частично свободным» — Спиридонов © Facebook, Николай Спиридонов Виктора Януковича в 2014 году в результате протестов. Однако коррупция остается хронической, и инициативы по борьбе с ней реализуются лишь частично. Нападения на журналистов, активистов гражданского общества и представителей групп меньшинств являются частыми, а действия полиция зачастую неадекватны», — говорится в документе.

В то же время международные наблюдатели сочли президентские выборы 2019 года на Украине «конкурентными и заслуживающими доверия», а парламентские выборы — «в целом конкурентными и заслуживающими доверия, несмотря на некоторые проблемы».

Что касается свободы СМИ, эксперты подчеркнули, что бизнес-магнаты владеют многими каналами и используют их как инструменты для влияния на политику. В частности отмечается, что президент Владимир Зеленский получил значительную поддержку от медиа, контролируемых олигархом Игорем Коломойским. Не являются исключением и другие партии, получающие благоприятное освещение от «дружественных» СМИ.

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Также в Freedom House обратили внимание на то, что время от времени Зеленский отказывался отвечать на вопросы репортеров, а его сотрудники иногда отказывали журналистам в доступе в помещения, куда им разрешено входить по закону.

Кроме того, как указали авторы отчета, Украина давно страдала от коррумпированных и политизированных судов, однако «недавние инициативы по реформированию, направленные на решение этой проблемы, остановились или не оправдали ожиданий».

В связи со всем упомянутым, в отчете за 2019 год Украина получила признание как «частично свободная» страна с общим рейтингом 62: политические права — 27 из 40, гражданские свободы — 35 из 60.