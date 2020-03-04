«Каждому ветерану будет оказана единовременная материальная помощь в сумме 75 тыс. сомов», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что в настоящий момент в Киргизии проживает 251 ветеран Великой Отечественной, из них 65 — инвалиды войны, 153 — участники, 15 — несовершеннолетние узники гетто и концлагерей и 18 блокадников Ленинграда.
С января 2010 года всем ветеранам Киргизии выплачивается ежемесячная денежная компенсация взамен льгот — 7 тысяч сомов (6,5 тысяч рублей).