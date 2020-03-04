В Киргизии ко Дню Победы ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную материальную помощь в размере 75 тысяч сомов (70,5 тысяч рублей). Об этом в среду, 4 марта, сообщила пресс-служба президента

«Каждому ветерану будет оказана единовременная материальная помощь в сумме 75 тыс. сомов», — говорится в сообщении. Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру Стальная память Великой Отечественной © Василий Стоякин С января 2010 года всем ветеранам Киргизии выплачивается ежемесячная денежная компенсация взамен льгот — 7 тысяч сомов (6,5 тысяч рублей).