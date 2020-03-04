«С удивлением читаю про какой-то демарш членов гончаруковского Кабмина, которые там куда-то собрались без команды уйти, чтобы что-то саботировать. Дернитесь чуть резче, чем никак, и полный аудит вашей деятельности будет инициирован не быстро, а молниеносно… Генерального прокурора, который вас защитит, у вас уже не будет», — написал он.
Бужанский отметил, что депутаты намерены «вывернуть наизнанку не только за каждую украденную копейку, но и за каждую профуканную по тупости». Также депутат попросил министров не провоцировать такое развитие ситуации.