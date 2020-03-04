Депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский пригрозил министрам, которые отказываются работать в правительстве будущего премьера Дениса Шмыгаля, полным аудитом их деятельности. Об этом 4 марта он написал в Telegram

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