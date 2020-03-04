Депутаты предлагают разработать нормы, предлагающие полный запрет усыновления латвийских детей за границу или строгое ограничение с редкими исключениями.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
Сейчас в Латвии усыновить ребенка из семьи опекунов с последующим вывозом за границу могут только родственники, а из детского дома — только в том случае, если ему не нашли семью внутри страны.
Ответственным органам поручено подготовить поправки, которые следует подать на рассмотрение комиссии 9 марта.
Отмечается, что с 2003 года иностранцы (в основном жители США) усыновили 1925 латвийских детей. Сейчас в детских домах Латвии находятся 705 детей.