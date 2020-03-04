Депутаты латвийского Сейма по правам человека и общественным делам поддержали введение моратория на усыновление детей гражданами других стран до разработки новых норм. Об этом в среду, 4 марта, сообщило агентство «Интерфакс»

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