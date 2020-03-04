Эксперт пояснил, что молодые белорусы хорошо знают Запад, но очень смутно представляют себе Россию, поскольку выросло уже не одно поколение людей, для которых Россия — это что-то из советской эпохи, что-то принципиально вчерашнее.
«У нас иногда забывают, что Лукашенко в 90-х и Лукашенко сейчас — это не просто сильно изменившийся политик, это лидер сильно изменившегося общества. И чтобы сохранять своё положение, он должен к этому обществу хорошо прислушиваться», — подчеркнул Неменский.
Большая проблема России в том, что у она не умеет проводить системной и стратегически продуманной гуманитарной политики, особенно в отношении зарубежных сторон, сетует политолог.
В советское время была политика в сфере информации и в сфере культуры, но это лишь небольшая часть гуманитарной политики, вне общей системы не очень-то эффективная, добавил специалист.
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