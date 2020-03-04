С белорусским обществом с 90-х годов активно работают сотни западных структур. У них есть идеологии, есть привлекательные ценности, им есть что предложить людям для карьеры и самореализации. Россия же на этом поле не работает никак. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Мы теряем Белоруссию ровно по той же технологии, что и Украину © РИА Новости, Владимир Трефилов

«У нас иногда забывают, что Лукашенко в 90-х и Лукашенко сейчас — это не просто сильно изменившийся политик, это лидер сильно изменившегося общества. И чтобы сохранять своё положение, он должен к этому обществу хорошо прислушиваться», — подчеркнул Неменский.

Большая проблема России в том, что у она не умеет проводить системной и стратегически продуманной гуманитарной политики, особенно в отношении зарубежных сторон, сетует политолог.

В советское время была политика в сфере информации и в сфере культуры, но это лишь небольшая часть гуманитарной политики, вне общей системы не очень-то эффективная, добавил специалист.

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