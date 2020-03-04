По состоянию на 4 марта смертельно опасным коронавирусом Covid-19 заболели уже 90 тысяч 988 человек, а умерли 3 тысячи 150 человек.
«Из-за опасений, связанных с коронавирусом (Covid-19), и в соответствии с рекомендациями по охране здоровья от CDC, ВОЗ и других органов здравоохранения мы решили отменить офлайн-событие I/O Google в амфитеатре Шорлайн (штат Калифорния. — Ред.)», — заявили в Google.
Компания пообещала, что к 13 марта полностью возместит расходы гостям и участникам мероприятия, а те, кто уже приобрел билеты на конференцию, автоматически получат возможность поменять билет на Google I/O 2021.
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Ежегодная конференция Google I/O является главным мероприятием компании, ориентированным на разработчиков. Во время конференции обсуждают развитие новых технологий и сервисов Google, таких как Android и другие.
Ранее из-за коронавируса также была перенесена в «виртуальный формат» традиционная весенняя встреча Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, отложен Ялтинский международный экономический форум и многие другие мероприятия в различных сферах.