Процесс интеграции России и Белоруссии идёт трудно по причинам объективного характера: в этих странах сложились кардинально разные системы, и объединение может состояться только за счёт фактического разрушения одной из них. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру политолог, ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский

Эксперт отметил, что «когда Союзное государство придумывали, это был теоретически еще вполне реализуемый проект».

«Но уже в 1999 году, когда договор о его создании наконец-то был подписан, он уже был почти утопичен. Не в самой идее объединения, а в том пути, который в нем был прописан. В двух государствах уже сложились кардинально разные системы, и одну из них для реализации проекта нужно было ломать через колено», — подчеркнул Неменский.

При этом, по его мнению, «абсолютное большинство граждан по обе стороны границы, причём как велико-, так и бело-, или попросту русские люди, хотели бы воссоединения и с негодованием воспринимают происходящие сейчас трения между двумя нашими столицами». «Мы могли бы договориться». Лукашенко предложил поставлять Киеву бензин в обмен на нефть © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

«Однако у нас часто примитивизируют проблемы между двумя государствами, сводя их либо к личным амбициям руководителей, либо к жадности крупных кампаний или чему-то подобному. Нужно понимать, что задача по интеграции двух очень разных государственно-политических и социально-экономических систем несет с собой огромный ворох проблем почти во всех отраслях жизни. А если учесть, что это объединение систем не просто очень разных, но и несопоставимых по своей величине, то проблем ещё больше. Ведь оно может состояться только за счет фактического разрушения одной из них — ее изменения до неузнаваемости с учетом образца "старшего брата". Для этого всем придется начать жить иначе. Реинтеграции хотят многие, а вот получить в связи с этим кучу проблем — нет. Тем более что у белорусской системы немало своих достоинств», — сказал Неменский, добавив, что к тому же «там сложились довольно сильные элиты, и они полностью на ней завязаны».

«Да, многие совсем не прочь конвертировать власть в собственность и сильно изменить социально-экономический облик своей страны, но и им крупный российский капитал для этого не нужен, да и вектор интеграции может быть выбран другой», — отметил политолог.

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