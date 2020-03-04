«Шмыгаль на встрече с главами фракций сказал, что Коростелев, Жуковский и Милованов отказались от предложенных им постов в его правительстве. Это соответственно были кандидаты в вице-премьеры, министры экономики и АПК. С этого тонущего Зе-корабля не просто бегут, а даже отказываются войти», — написал Гончаренко.
Таким образом, отказались работать в новом правительстве кандидат на должность министра промышленного развития и оборонного комплекса Игорь Коростелев, кандидат в МинАПК Игорь Жуковский и нынешний глава Минэкономики Тимофей Милованов.