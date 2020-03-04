Кандидат в премьеры Украины Денис Шмыгаль сказал, что в его будущем правительстве отказались работать несколько человек. Об этом 4 марта сообщил депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале

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