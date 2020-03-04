Сергей Бессараб родился 13 ноября 1955 года в селе Старые Кодаки Днепропетровской области. В 1977 году закончил Киевское высшее общевойсковое командное училище имени М. Фрунзе, а в 1990 году — Военную академию имени М. Фрунзе в Москве.

После окончания академии продолжил службу в Закавказском и Одесском военных округах СССР, в Северном и Южном оперативных командованиях на должностях заместителя командира, командира мотострелкового полка мотострелковой дивизии, командира учебного танкового полка, а затем заместителя начальника окружного учебного центра подготовки младших специалистов, командира механизированной дивизии.

Чудовища из АТО. На Украине формируется рынок наемных, серийных убийц
Чудовища из АТО. На Украине формируется рынок наемных, серийных убийц
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В 2002 году окончил Национальную академию обороны Украины и занял должность начальника штаба — первого заместителя командующего армейского корпуса Северного оперативного командования.

С 2005 по май 2007 года был начальником Территориального управления «Север». С мая 2007-го — командир шестого армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Начальник Днепропетровского гарнизона.

В мае 2012 года Бессараб занял должность первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В 2015 году стал заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины и командующим так называемой АТО.

По данным издания «Цензор.нет», на должности командующего Бессараб запретил украинским солдатам стрелять из артиллерии в ответ на обстрелы. В 2016 году волонтеры, которые помогали солдатам на фронте, планировали акцию протеста против командующего, утверждая, что «из-за его некомпетентности, халатности и трусости каждый день погибают солдаты».

В украинских СМИ появлялись слухи и о том, что Бессараб в 2016 году организовал коррупционные схемы осуществления закупок — речь шла о радиостанциях, за которые, по информации Национального антикоррупционного бюро, якобы переплатили 300 млн гривен. Действительно ли он причастен к этой схеме — неизвестно.

В 2016 году он был уволен в запас по достижении предельного возраста для генеральской службы.