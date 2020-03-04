Верховная Рада назначила главой Министерства по делам ветеранов Украины Сергея Бессараба. Такое решение было принято на внеочередном заседании парламента, которое состоялось в среду, 4 марта

Сергей Бессараб родился 13 ноября 1955 года в селе Старые Кодаки Днепропетровской области. В 1977 году закончил Киевское высшее общевойсковое командное училище имени М. Фрунзе, а в 1990 году — Военную академию имени М. Фрунзе в Москве.

После окончания академии продолжил службу в Закавказском и Одесском военных округах СССР, в Северном и Южном оперативных командованиях на должностях заместителя командира, командира мотострелкового полка мотострелковой дивизии, командира учебного танкового полка, а затем заместителя начальника окружного учебного центра подготовки младших специалистов, командира механизированной дивизии.

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С 2005 по май 2007 года был начальником Территориального управления «Север». С мая 2007-го — командир шестого армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Начальник Днепропетровского гарнизона.

В мае 2012 года Бессараб занял должность первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В 2015 году стал заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины и командующим так называемой АТО.

По данным издания «Цензор.нет», на должности командующего Бессараб запретил украинским солдатам стрелять из артиллерии в ответ на обстрелы. В 2016 году волонтеры, которые помогали солдатам на фронте, планировали акцию протеста против командующего, утверждая, что «из-за его некомпетентности, халатности и трусости каждый день погибают солдаты».

В украинских СМИ появлялись слухи и о том, что Бессараб в 2016 году организовал коррупционные схемы осуществления закупок — речь шла о радиостанциях, за которые, по информации Национального антикоррупционного бюро, якобы переплатили 300 млн гривен. Действительно ли он причастен к этой схеме — неизвестно.

В 2016 году он был уволен в запас по достижении предельного возраста для генеральской службы.