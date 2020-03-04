Фракция политической партии «Слуга народа» перед внеочередным заседанием еще раз соберется для обсуждения повестки дня. Об этом 4 марта сообщает LB.ua со ссылкой на источники во фракции

«Перед заседанием Рады, где будем голосовать за новый Кабмин, проведем совещание фракции. Будут искать голоса, потому что на данный момент многие депутаты не готовы поддержать предложенный состав нового Кабмина. Тем более, не хотят голосовать пакетом, как нам предлагают», — заявил собеседник.

Также отмечается, что будет обсуждаться вопрос по отставке генпрокурора Руслана Рябошапки и директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. На данный момент окончательного решения об их отставке не принято.