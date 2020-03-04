«Обратились к все еще премьеру Гончаруку с требованием о проведении встречи Кабмина с фракцией «Европейская солидарность» перед рассмотрением вопросов деятельности правительства на внеочередном заседании Рады», — говорится в сообщении.
«Обратились к все еще премьеру Гончаруку с требованием о проведении встречи Кабмина с фракцией «Европейская солидарность» перед рассмотрением вопросов деятельности правительства на внеочередном заседании Рады», — говорится в сообщении.
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