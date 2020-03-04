Фракция «Европейская солидарность» написала обращение к премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором просит его о проведении встречи до рассмотрения вопроса об отставке Кабмина, которое запланировано на вечер. Об этом 4 марта сообщил депутат фракции Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале и обнародовал соответствующий документ

«Обратились к все еще премьеру Гончаруку с требованием о проведении встречи Кабмина с фракцией «Европейская солидарность» перед рассмотрением вопросов деятельности правительства на внеочередном заседании Рады», — говорится в сообщении.