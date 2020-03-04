Судья, который должен был рассматривать иск премьер-министра Украины Алексея Гончарука против спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, заболел. Об этом 4 марта сообщил экс-депутат парламента Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале

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