«А тем временем в Окружном административном суде города Киева по иску премьер-министра Гончарука к спикеру парламента Дмитрию Разумкову и президенту [Владимиру] Зеленскому о запрете рассматривать его отставку заболел судья и сейчас по закону происходит новый передел дела, чтобы определить нового судью», — говорится в сообщении.
Также Мосийчук отметил, что перераспределение может длиться до двух суток.
Ранее сообщалось, что 4 марта на вечернем заседании Верховной Рады депутаты примут решение об отставке правительства.