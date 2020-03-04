Премьер Украины Гончарук переходит в оборону. Как поступит Зеленский?
Премьер Украины Гончарук переходит в оборону. Как поступит Зеленский?
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«А тем временем в Окружном административном суде города Киева по иску премьер-министра Гончарука к спикеру парламента Дмитрию Разумкову и президенту [Владимиру] Зеленскому о запрете рассматривать его отставку заболел судья и сейчас по закону происходит новый передел дела, чтобы определить нового судью», — говорится в сообщении.

Также Мосийчук отметил, что перераспределение может длиться до двух суток.

Ранее сообщалось, что 4 марта на вечернем заседании Верховной Рады депутаты примут решение об отставке правительства.    