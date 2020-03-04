Если же расчета наличными не удалось избежать, то гражданам советуют не касаться грязными руками лица и как можно скорее их вымыть. Не менее опасна, по версии Минздрава Литвы, и расплата картой, если вводить пин-код вручную.
«Эти рекомендации основаны на том факте, что люди банкнотами и монетами меняются очень быстро (они быстро передаются из рук в руки, кроме того, родители их дают своим детям)… Существует теоретическая вероятность передачи вируса через деньги, а также отсутствуют данные о времени жизни вируса в окружающей среде», — говорится в сообщении.
Пока случаев заражения через банкноты не обнаружено. Между тем известно, что купюры и монеты — одни из наиболее загрязненных предметов на планете.
На их поверхности обнаруживают многочисленные вирусы и бактерии, передающиеся при контакте.