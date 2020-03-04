Для оплаты товаров и услуг лучше использовать безналичные платежи, поскольку существует вероятность передачи заболевания через деньги. Об этом, как сообщил Sputnik 4 марта, заявили в Министерстве здравоохранения Литвы

Если же расчета наличными не удалось избежать, то гражданам советуют не касаться грязными руками лица и как можно скорее их вымыть. Билецкий послал на украинскую войну с китайским коронавирусом свой «Медицинский корпус» © Украина.ру/Стрингер

«Эти рекомендации основаны на том факте, что люди банкнотами и монетами меняются очень быстро (они быстро передаются из рук в руки, кроме того, родители их дают своим детям)… Существует теоретическая вероятность передачи вируса через деньги, а также отсутствуют данные о времени жизни вируса в окружающей среде», — говорится в сообщении.

Пока случаев заражения через банкноты не обнаружено. Между тем известно, что купюры и монеты — одни из наиболее загрязненных предметов на планете.

На их поверхности обнаруживают многочисленные вирусы и бактерии, передающиеся при контакте.