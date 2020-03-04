Руководитель главного управления социально-экономической политики в администрации Виктора Януковича Роман Жуковский родился 2 ноября 1878 года в Киеве

Среднее образование получил в одной из местных школ, а в 1995 году поступил в Киевский национальный экономический университет, где изучал специальность «Международная экономика».

Сразу после окончания вуза Жуковский устроился в «Уксоцбанк», где за пять лет прошел путь от аудитора до начальника Московского отделения — заместителя управляющего Киевским городским филиалом.

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В 2007 году стал первым заместителем руководителя главной службы социально-экономического развития Секретариата президента, а в 2010 году и сам ее возглавил.

С апреля 2010 года по май 2011 года Жуковский занимал должность руководителя главного управления социально-экономической политики в администрации тогдашнего президента Украины Виктора Януковича.

До августа 2012 года Жуковский руководил управлением по вопросам экономической политики и внедрения экономических реформ Администрации президента Украины, после чего ушел с государственной службы. Чем он занимался до марта 2020 года — неизвестно.