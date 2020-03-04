Третьего марта 2020 года в ходе рабочего совещания руководства фракции «Слуги народа» анонсировали создание на Украине нового Министерства реинтеграции Донбасса, которое может возглавить адвокат Алексей Резников. Четвертого марта Верховная Рада проголосовала за его назначение на эту должность

Кадровые перестановки в Кабмине Украины: Фесенко назвал министров в зоне риска © Facebook Владимира Фесенко Виталия Кличко и секретарь Киевского городского совета, экс-зампредседателя Киевской городской государственной администрации Алексей Юрьевич Резников родился 18 июня 1966 года во Львове.

С 1984 по 1986 год проходил срочную военную службу в войсках Парашютно-десантной службе ВВС СССР.

После этого пять лет учился во Львовском госуниверситете имени Ивана Франко. Окончил юридический факультет по специальности «правоведение», получил диплом с отличием.

В 1991 году учредил брокерскую компанию «Галицкие ценные бумаги» (Galicia Securities).

В 1994 году получил Свидетельство на право осуществления адвокатской деятельности.

С 1999 по 2002 год работал заместителем председателя Центра развития украинского законодательства в Киеве.

С 1999 по 2000 год принимал активное участие в разработке одного из проектов Налогового кодекса Украины, Закона Украины «Об адвокатской деятельности и адвокатуре на Украине», изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины.

В 2000 году учредил компанию «Правис», позднее известную как «Резников, Власенко и партнеры», далее — Magisters.

В 2008-2014 годах был депутатом Киевского городского совета VI созыва (избран от Блока Николая Катеринчука). Член комиссии по вопросам правопорядка, регламента и депутатской этики.

С 2009 года также работал профессором кафедры публичного права юридического факультета Международного Соломонова университета.

В 2010 году основал именную стипендию Алексея Резникова для молодых одаренных студентов, аспирантов юридических факультетов Украины.

С 2011 по 2014 год был главным юрисконсультом Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», по совместительству — адвокатом и партнером АО «Меджистерс».

Специализируется на альтернативном разрешении споров, включая вынесение экспертных заключений, переговоры, фасилитацию, примирение, медиацию, установление фактов, предварительную независимую оценку и досудебные совещания по урегулированию спора и подготовку мировых соглашений.

С июня 2014 года — депутат Киевского городского совета VII созыва. Председатель Комиссии Киевского городского совета по вопросам восстановления прав реабилитированных.

В то же время был избран заместителем городского головы — секретарем Киевского городского совета.

С 2015 года стал председателем украинской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы в 2015-2016, а также зампредседателя Антикоррупционного совета при Киевском городском голове; членом совета социального проекта совместного действия «Сделаем вместе»; членом Целевой команды реформ по децентрализации, местного самоуправления и региональной политики при Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины; советником Киевского городского головы.

С апреля 2016 был назначен зампредседателя КГГА по вопросам производства самоуправляющихся полномочий (осуществление полномочий КГГА по вопросам реализации государственной политики в сферах развития местного самоуправления, внутренней политики, международных отношений, туризма, рекламы, охраны культурного наследия, образования, культуры, социальной защиты, молодежи и спорта, отвечает за проведение реформ в сферах децентрализации, местного самоуправления и других сферах жизнедеятельности города Киева).

Дал старт внедрению реформы в области наружной рекламы в Киеве, которая предусматривает значительное сокращение количества конструкций.

Является одним из инициаторов и разработчиков законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам усовершенствования системы охраны культурного наследия», который усиливает административную и уголовную ответственность за доведение до разрушения объектов культурного наследия, а также направлен на сохранение исторического наследия Киева и Украины.

Один из разработчиков проекта Закона «О столице Украины — городе Киеве», направленного на урегулирование деятельности органов местного самоуправления, которым среди прочего предусматривается сокращение депутатов Киевского городского совета со 120 до 25, перераспределение полномочий между городским головой и председателем городской администрации, предоставление больших полномочий городскому голове, а председателю КГГА — предоставление права обжаловать решения Киевского городского совета в судах.

В 2017 отвечал за организацию и проведение песенного конкурса «Евровидение» в Киеве со стороны КГГА, а в следующем году — за организацию и проведение финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018.

С 2018 года возобновил юридическую практику в качестве партнера «Юридической фирмы «Астерс».

В 2020 году стало известно, что Верховная Рада может назначить Резникова главой Министерства по вопросам оккупированных территорий.