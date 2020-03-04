Гражданам Грузии следует меньше пользоваться наличными деньгами, а национальный алкогольный напиток чачу использовать только как средство дезинфекции. Такие рекомендации дал глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, передает 4 марта РИА Новости

Коронавирус подкосил почти 100 тысяч человек © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

Чтобы поставить заслон на пути эпидемии, Гамкрелидзе рекомендовал сотрудникам грузинских банков соблюдать нормы гигиены и перейти на электронный расчет.

«Пить чачу не помогает. Ее можно растворить в воде и использовать как антисептик», — предупредил он.

Из-за вспышки коронавируса власти Грузии закрыли несколько крупных театров. Школьников и воспитанников детсадов отправили на двухнедельные каникулы со 2 марта.