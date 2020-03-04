В настоящее время в Грузии зафиксировали три случая коронавируса. Двое граждан страны подхватили инфекцию в Иране, еще одна женщина заболела после поездки в Италию.
Чтобы поставить заслон на пути эпидемии, Гамкрелидзе рекомендовал сотрудникам грузинских банков соблюдать нормы гигиены и перейти на электронный расчет.
«Пить чачу не помогает. Ее можно растворить в воде и использовать как антисептик», — предупредил он.
Из-за вспышки коронавируса власти Грузии закрыли несколько крупных театров. Школьников и воспитанников детсадов отправили на двухнедельные каникулы со 2 марта.