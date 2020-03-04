«В ОАСК поступило заявление об обеспечении иска, заявителем в котором указан Алексей Гончарук, ответчиком — председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, третьим лицом — президент Украины Владимир Зеленский», — говорится в сообщении.
Также в посте указана прямая ссылка на сайт суда, где были обещаны подробности. Однако перейдя по ссылке, сообщается, что страница была удалена.
Украинские СМИ, которые успели запечатлеть информацию накануне вечером, сообщили, что Гончарук просил запретить Разумкову включать в повестку дня внеочередного пленарного заседания Рады 4 марта вопрос о его отставке. По состоянию на вечер вторника решался вопрос о наличии правовых оснований для обеспечения иска.