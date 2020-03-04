Окружной административный суд Киева (ОАСК) обнародовал сообщение о том, что премьер-министр Алексей Гончарук просит запретить спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову рассматривать вопрос его отставки, а позже его удалил. Информация об этом опубликована на странице суда в Facebook вечером 3 марта

Что-то не так. СМИ обратили внимание на странности с заявлением Гончарука об отставке © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Также в посте указана прямая ссылка на сайт суда, где были обещаны подробности. Однако перейдя по ссылке, сообщается, что страница была удалена.

Украинские СМИ, которые успели запечатлеть информацию накануне вечером, сообщили, что Гончарук просил запретить Разумкову включать в повестку дня внеочередного пленарного заседания Рады 4 марта вопрос о его отставке. По состоянию на вечер вторника решался вопрос о наличии правовых оснований для обеспечения иска.