«Одним из топ-проектов для меня является борьба с поддельными лекарствами… Вообще, эта тема шокирует. Точный объем черного рынка оценить сложно, но один эксперт приводил мне в пример популярный препарат против рака. По его словам, около 30% этих лекарств продаются поддельными. В лучшем случае пациентам, больным раком, продают просто мел», — написал Дубилет.
На упаковку с лекарством будет наноситься специальный 2D-код. Этот код будет активироваться при производстве и деактивироваться при продаже. Для сканирования этого кода аптекам придется купить сканирующее устройство стоимостью меньше 100 долларов или воспользоваться бесплатным приложением для смартфона.
Накануне после заседания фракции «Слуги народа» стало известно, что Дубилета, скорее всего, отправят в отставку 4 марта.