Пилотный проект по маркировке лекарств специальным кодом для борьбы с подделками будет запущен в течение двух месяцев. Об этом 4 марта написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в своем Facebook

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На упаковку с лекарством будет наноситься специальный 2D-код. Этот код будет активироваться при производстве и деактивироваться при продаже. Для сканирования этого кода аптекам придется купить сканирующее устройство стоимостью меньше 100 долларов или воспользоваться бесплатным приложением для смартфона.

Накануне после заседания фракции «Слуги народа» стало известно, что Дубилета, скорее всего, отправят в отставку 4 марта.