Новоназначенный министр финансов Украины Игорь Иванович Уманский родился 9 января 1975 года в городе Припять Киевской области

Верховная Рада уволит Маркарову с должности министра финансов Украины - СМИ © Минфин Украины | Минфин Украины | Перейти в фотобанк

Карьеру начал в 1997 году с должности главного специалиста отдела инфраструктуры инвестиционной деятельности и международного инвестиционного сотрудничества Национального агентства Украины по вопросам развития и евроинтеграции.

С ноября 1998 года был экспертом службы вице-премьера по вопросам экономики, впоследствии дослужившись до госсекретаря Министерства экономики и евроинтеграции.

С 2004 по 2005 год занимал пост директора департамента по работе с проблемными банками генерального департамента банковского надзора Национального банка Украины. С 2005 по 2006 год был главой правления «Укртранснафты».

Побывав также на должностях замглавы Государственной ипотечной организации и замглавы Госагентства инвестиций и инноваций, стал в 2008 году первым заместителем министра финансов.

С 2009 по 2010 год был исполняющим обязанности министра финансов после отставки Виктора Пинзеника во втором правительстве Юлии Тимошенко.

С октября 2014 по 30 декабрь 2015 снова стал первым заместителем министра финансов, а с 2016 по 2019 год работал советником президента Украины. 4 марта Верховная Рада проголосовала за назначение Уманского на пост министра финансов страны.

Женат, воспитывает трех дочерей.