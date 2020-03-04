Верховная Рада Украины 4 марта на внеочередном заседании проголосовала за назначение Андрея Тарана министром обороны страны

Генерал-лейтенант в отставке Андрей Таран родился 4 марта 1955 года в Германии в семье кадрового военного. Женат, двое детей.

В 1977 году закончил Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище, получил специальность «военный инженер-радиотехник» и отправился служить в армию Советского союза.

В 1987 году в Киеве окончил Военную академию ПВО Сухопутных войск по специальности «Управление боевыми действиями».

Вскоре после распада СССР проходил службу в центральном аппарате Минобороны Украины — в 1992-95 годах.

В 1993 году прошел переподготовку в киевском Институте международных отношений для дипломатической службы. В 1994 году устроился на работу в Главное управление разведки Минобороны Украины.

В 1995-96 обучался в американском Национальном университете обороны в Вашингтоне. По итогам стажировки ему была присвоена степень магистра по «Стратегии национальных ресурсов», английским языком владеет свободно.

В 1996-98 годах был экспертом центра стратегического планирования и анализа в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

В 1998-99 снова служил в центральном аппарате Минобороны, в 1999-2004 годах стал военным атташе при посольстве Украины в США.

В 2005-08 годах — начальник управления в Минобороны, в 2008-11 годах — Замначальника Главного управления разведки Минобороны. В 2011-14 годах — постпред Минобороны при представительстве Украины в ООН.

С апреля по август 2015 года работал представителем Украины в Совместном центре контроля и координации на Донбассе СЦКК, который был создан для мирного урегулирования в регионе из украинских и российских военных.

13 июля 2015-го в Twitter СНБО Украины появилось сообщение: «Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по статье 111 УК Украины (Государственная измена)».

Вскоре сообщение было удалено, в аккаунте СНБО в Twitter появилось опровержение: «Информация об увольнении Тарана является ложной. Украинский аккаунт @rnbo_gov_ua был взломан. Пробел в безопасности был оперативно заблокирован».

Информацию об увольнении Тарана также опроверг спикер Администрации Президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко:

«Появилась информация в Twitter, будто бы генерал Таран уволен с должности руководителя центра. Но, как выяснилось, это информация ложная. Генерал продолжает работать в центре».

В сентябре 2015-го Тарана назначили в рабочую подгруппу по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах в Минске, где он проработал три месяца.

В декабре 2015-го занял должность первого заместителя командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ), где проработал до апреля 2016-го, после чего был уволен в запас по достижению предельного возраста генеральской службы.

В ходе службы был награжден орденами Богдана Хмельницкого 2-й и 3-й степеней.

В 2019 году стал принимать участие в политике, возглавив избирательный штаб кандидата в президенты Украины Игоря Смешко, которого связывали с бизнесменом Игорем Коломойским.