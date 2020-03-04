Советский и украинский фехтовальщик на саблях, министр по вопросам спорта Украины Вадим Маркович Гутцайт родился 6 октября 1971 года в Киеве. Женат на телеведущей Оксане Гутцайт, у супругов двое детей

Пользователи соцсетей знают, кто станет министром спорта Украины © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Александра Оболенского. В дальнейшем тренировался под руководством Заслуженного тренера СССР по фехтованию Михаила Когута. Выступал за «Динамо» (Киев).

В 1993 году окончил Киевский государственный институт физической культуры. С декабря 1993 по август 2002 года проходил службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

На чемпионате мира по фехтованию в 1991 году занял 3-е место в индивидуальном зачете от СССР, а в 1999-м — 11-е место от Украины.

Также Гутцайт становился победителем в командном зачете от Объединенной команды стран бывшего СССР на Олимпийских играх в Барселоне в 1992 году. На Олимпийских играх в Атланте в 1996-м занял 6-е место в личном зачете от Украины, а в Сиднее в 2000-м — 13-е место.

Принимал фехтовальщик участие и в двух Маккабиадах, где в 2001 году взял серебро в индивидуальном зачете, а в 2005-м — золото в индивидуальном и командном зачетах.

После завершения выступлений в соревнованиях Гутцайт перешел на тренерскую работу. В 2002-2010 годах был главным тренером сборной Украины по фехтованию, и в 2008 году украинская команда саблисток под его руководством завоевала золото на Олимпийских играх в Пекине.

С февраля по декабрь 2010 года спортсмен был гендиректором госпредприятия «Олимпийский учебно-спортивный центр». Затем — с декабря 2010 года по апрель 2012 года — исполнительным директором «Олимпийского учебно-спортивного центра» госпредприятия «Объединение спортивно-хозяйственных сооружений». А с 2012 по 2017 год Гутцайт руководил «Олимпийским учебно-спортивным центром "Конча-Заспа"».

На сегодняшний день Гутцайт является членом исполкома Национального олимпийского комитета Украины, вице-президентом Украинской академии спорта, президентом Федерации фехтования Украины и начальником Департамента молодежи и спорта Киевской городской госадминистрации.

За свои заслуги Гутцайт в 1992 году был удостоен звания Заслуженного мастера спорта СССР, затем в 2003-м — Заслуженного тренера Украины. Также имеет три ордена «За заслуги»: І степени (2012), II степени (2008) и III степени (1997).

С 2004 года спортсмен является Заслуженным работником физической культуры и спорта Украины.

Гутцайт был помощником-консультантом народного депутата Украины Эльбруса Тедеева от фракции Партии регионов в V и VI созывах Верховной Рады (с 2006 по 2012 год).

В 2014 году в спортивных кругах поговаривали о Гутцайте как о возможном претенденте на должность министра молодежи и спорта Украины. В этот же период в ряде СМИ появилась информация о якобы выявленных в ходе аудита на Олимпийской базе в Конча-Заспе, которой руководил Гутцайт, нарушениях на сотни тысяч гривен. Однако, видимо, эти данные не были подтверждены.

На парламентских выборах 2019 года Гутцайт шел под №81 в списке кандидатов в нардепы от партии «Слуга народа», однако впоследствии отказался идти на выборы.

Четвертого марта 2020 года был назначен Верховной Радой министром по вопросам спорта Украины.